Suudi Arabistan'da kamu çalışanları Kovid-19 nedeniyle 16 gün işe gitmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da kamu çalışanları Kovid-19 nedeniyle 16 gün işe gitmeyecek - Son Dakika

Suudi Arabistan'da kamu çalışanları Kovid-19 nedeniyle 16 gün işe gitmeyecek

6 saat önce

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının 16 gün işe gitmemesi yönünde karar aldı.

Suudi Arabistan'da kamu çalışanları Kovid-19 nedeniyle 16 gün işe gitmeyecek, System.String[]

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının 16 gün işe gitmemesi yönünde karar aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, hükümet; sağlık, emniyet, elektronik güvenlik merkezi ve ordu bünyesindekiler dışındaki kamu çalışanlarının 16 gün iş yerlerine gitmemesini kararlaştırdı.

Eczaneler ve marketler dışındaki çarşılar, alışveriş merkezleri, erkek ve kadın kuaförleri ile güzellik merkezlerinin kapatılması için de talimat veren hükümet, bahçeler, sahiller, kamplar gibi gezi alanlarında toplanmaların da önlenmesini istedi.

Yine bu kapsamda, tüm kamu ve özel kuruluşlara ait hizmet sektörleri için uzaktan elektronik sistemlere geçişin teşvik edilmesi kararı alındı.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, 15 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 118'e yükseldiği bildirilmişti.

Doğu Bölgesi Belediyesi dün akşam semt pazarları ile eğlence merkezlerinin, Cidde ve Riyad belediyeleri de eczane ve marketler haricinde alışveriş merkezlerinin kapatılmasına karar vermişti.

Suudi Arabistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:52 Kaynak: AA
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