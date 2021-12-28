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Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı

28.12.2021 12:26

- Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı Suudi Arabistan'da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

- Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı

RİYAD - Suudi Arabistan'da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarpıp El Ammar Camii'ne daldı. Meydana gelen kazada camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı
Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı
Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı

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Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da kamyon camiye daldı: 5 yaralı - Son Dakika
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