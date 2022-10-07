Suudi Arabistan'da kapatılan Uluslararası Türk Okullarının bazıları yeniden açıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da kapatılan Uluslararası Türk Okullarının bazıları yeniden açıldı

07.10.2022 14:07
Suudi Arabistan'da kapatılan Uluslararası Türk Okullarının bazıları yeniden açıldı

Suudi Arabistan'da geçen yıl kapatılan Uluslararası Türk Okullarının bir kısmı yeniden eğitime başladı.

Suudi Arabistan'da geçen yıl kapatılan Uluslararası Türk Okullarının bir kısmı yeniden eğitime başladı.

Cidde Başkonsolosluğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okullarından bazılarının 2 Eylül itibarıyla eğitim öğretim hayatına geri döndüğünü belirtti.

Yıldızer, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Türk Okullarından ilk etapta Cidde, Dammam ve Tebük kentlerindeki ana sınıfı ile ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin eğitime başladığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra Uluslararası Türk Okullarında bir araya gelen öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin birlikte olmanın coşkusunu yaşadığını dile getiren Yıldızer, başkent Riyad, Abha, Mekke, Medine ve Taif'teki okulların da açılması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan yönetimi başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren MEB'e bağlı 8 Türk okulunun 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Başkent Riyad'ın yanı sıra Cidde, Tebük, Dammam, Taif, Abha, Mekke ve Medine kentlerinde yer alan Türk okulları, kapanma kararından önce binlerce öğrenciye eğitim veriyordu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da kapatılan Uluslararası Türk Okullarının bazıları yeniden açıldı - Son Dakika

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