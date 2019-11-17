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- Suudi Arabistan'da kar yağdı

6 saat önce

- Suudi Arabistan'da kar yağdıRİYAD - Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki El Cevf bölgesi, yağan karla beyaza büründü.

- Suudi Arabistan'da kar yağdı

RİYAD - Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki El Cevf bölgesi, yağan karla beyaza büründü.

Suudi Arabistan'ın El Cevf bölgesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. Hava sıcaklığının eksi 3'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji uzmanı Abdu Aziz Al Hasini, Suudi Arabistan'da farklı bölgelerde kar ve yağmurun devam edeceğini söyledi. El Cevf bölgesi yetkilileri ise, yağmur ve kar yağışı nedeniyle önlemler alınacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da Kasım ayında bazı şehirlerde ise hava sıcaklığı 20 derece olarak kaydedildi.

- Suudi Arabistan'da kar yağdı

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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