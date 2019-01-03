Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Kaşıkçı Davası İlk Duruşması Görüldü

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı Davası İlk Duruşması Görüldü

1 saat önce

Suudi Arabistan'da, İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında beşi idam talebiyle yargılanan 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı Davası İlk Duruşması Görüldü, System.String[]
Suudi Arabistan'da, İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında beşi idam talebiyle yargılanan 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan başsavcılığı açıklamasına göre, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 11 sanık, bugün Riyad'da avukatlarıyla birlikte ilk kez hakim karşısına çıktı.

Açıklamada, sanıkların, iddianameyi dinlemelerinin ardından, mahkeme heyetinden iddianameyi istediği ve savunma yapabilmek için süre talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin gerekli soruşturmayı sürdürmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelediği aktarıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, beş sanık için istenen idam talebi de dahil mahkemeden, 11 sanık hakkında "Şeriat yasalarının gereğinin uygulanmasını talep ettiği" bilgisi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, başsavcılığın Türkiye'deki başsavcılığa "davaya ilişkin Türkiye'nin elindeki tüm delillerin kendilerine ulaştırılması için daha önceden iki ayrı talebi yazılı olarak gönderdiği" kaydedildi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetine ilişkin 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, 21 şüpheliden 11'ine suç isnat etmiş ve beşi hakkında idam cezası talebiyle mahkemeye sevketmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:04 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel
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