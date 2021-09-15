Suudi Arabistan'da kayalara kazınmış deve figürlerinin 7 ila 8 bin yıl önce yapıldığı sonucuna varıldı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da 2018'de ortaya çıkarılan kayalara kazınmış deve figürlerinin tarih öncesine dayandığı belirlendi.

"Archaeological Science" dergisinde, 3 yıl önce Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında El Cevf kenti sınırlarında yer alan çölde kayalarda bulunan deve figürlerine dair araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Araştırmaya göre, söz konusu deve figürlerinin, Ürdün'deki Petra antik kentinde bulunan figürlere benzerliği nedeniyle yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi olduğu düşünülüyordu.

Figürlere dair çalışmalar yapan araştırmacılar, aşınma örneklerini değerlendirdi, alet izleri ve alanda bulunan hayvan kemiklerini analiz etti.

Çalışmalarda, deve figürlerinin 7 ila 8 bin yıl önce yapıldığı sonucuna varıldı ve figürlerin dünyanın en büyük hayvan figürleri olabileceğinin altı çizildi.

Böylece araştırmanın sonuçları, develerin evcilleştirilme zamanını da daha eski bir tarihe taşımış oldu.

Figürleri yapanlar yapı iskeleti kullanmak zorunda kalmış olabilir

Araştırmacılar, deve figürlerinin yapılma nedenine dair kanıt bulamasa da bunların bedevi kabilelerin üyeleri için bir buluşma noktası olarak kullanıldığını düşünüyor.

Figürlerin birçoğunun yerden oldukça yüksekte yer aldığına dikkati çeken araştırmacılar, eserleri yapanların yapı iskeleti kurmak zorunda kalmış olabileceklerini belirtti.

Araştırmacılar, binlerce yıl önce bu tarz yapıtları inşa etmenin oldukça zor olduğunu ifade etti.