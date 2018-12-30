Suudi Arabistan'da 'Kızıl Dalga 1' Ortak Deniz Tatbikatı Başladı
59 dakika önce
Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'e kıyısı olan 6 Arap ülkesinin katılımıyla 'Kızıl Dalga 1' ortak deniz tatbikatı başladı.
Suudi Arabistan
'da Kızıldeniz'e kıyısı olan 6 Arap ülkesinin katılımıyla 'Kızıl Dalga 1' ortak deniz tatbikatı başladı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Kızıldeniz'e kıyısı olan Ürdün
, Mısır
, Sudan
, Cibuti
ve Yemen
'in katıldığı Kızıl Dalga 1 ortak deniz tatbikatı başladı. Suudi Arabistan Batı Filosu Komutanı Sakr el-Harbi yaptığı açıklamada, 5 gün sürecek tatbikatın amacının Kızıldeniz ülkelerinin deniz güvenliğini ve askeri işbirliğini arttırmak, katılan ülkeler arasında savaş deneyimlerinin paylaşılması sağlamak olduğunu ifade etti. - CİDDE
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:24 Kaynak: İHA
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