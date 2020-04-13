Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, Hatay'a getirildi - Son Dakika

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Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, Hatay'a getirildi
6 saat önce
SUUDİ Arabistan'da yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören, kimliği açıklanmayan 2 Türk vatandaşı, tedavilerine devam edilmek üzere uçakla Hatay'a getirildi.
SUUDİ Arabistan'da yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören, kimliği açıklanmayan 2 Türk vatandaşı, tedavilerine devam edilmek üzere uçakla Hatay'a getirildi.
Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran ve Suudi Arabistan'da da görülen koronavirüs salgınından etkilenen 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Hatay'a getirildi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından her türlü tedbir alınarak havalimanından alınan hastalar, tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:48 Kaynak: DHA
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