Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'da korona virüs tedavisi gören iki kişi Hatay'a getirildi - Son Dakika
Suudi Arabistan'da korona virüs tedavisi gören iki kişi Hatay'a getirildi
6 saat önce
Suudi Arabistan'da tedavi gören 2 kişi Sağlık Bakanlığı'nın uçağı ile Türkiye'ye getirildi.
Suudi Arabistan'da tedavi gören 2 kişi Sağlık Bakanlığı'nın uçağı ile Türkiye'ye getirildi.
Tüm dünyayı saran ve Suudi Arabistan'da görülen korona virüs salgınından etkilenen iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığının uçağı ile Hatay'a getirildi.
Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, ambulansla ile gelerek havalimanından iki hastayı tedbirli bir şekilde alarak, tedavisine devam edilmek üzere hastaneye götürdü. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:02 Kaynak: İHA
Son Dakika Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek TBMM'de, Bakan Soylu'nun istifa girişimi tartışıldı