Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 171'e ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 171'e ulaştı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 171'e ulaştı

6 saat önce

Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısının 171'e yükseldiği açıklandı.

Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 171'e ulaştı, System.String[]

Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısının 171'e yükseldiği açıklandı. Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi hariç tüm camilerde namazlara ara verildi.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülkelerdeki vaka sayıları artmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni vakaların tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 171'e yükseldiği belirtildi. Tespit edilen hastalar arasında 1 Türk kadının bulunduğu ifade edilirken, hastaların Mekke, Cidde, Riyad ve Dahran kentlerindeki sağlık tesislerinde izole edildiği belirtildi.


Suudi Arabistan'da ayrıca, korona virüsün ülkede yayılımını önleme amacıyla Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi hariç tüm camilerde namazlara ara verildiği duyuruldu. - RİYAD

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:30 Kaynak: İHA
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