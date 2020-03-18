Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 238'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 238'e yükseldi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 238'e yükseldi

6 saat önce

Suudi Arabistan'da 67 yeni korona virüs vakasının ardından toplam vaka sayısının 238'e ulaştığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 238'e yükseldi, System.String[]

Suudi Arabistan'da 67 yeni korona virüs vakasının ardından toplam vaka sayısının 238'e ulaştığı bildirildi.


Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 67 kişide daha korona virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 238'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada Riyad'da 19, Şarkiya'da 23, Cidde'de 13, Mekke'de 11 ve Asir'de 1 olmak üzere 67 korona virüs vakası kaydedildiği ifade edildi. Öte yandan Suudi Arabistan'da korona nedeniyle henüz ölüm vakası bulunmuyor. - RİYAD

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan, Riyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

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