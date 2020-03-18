Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 238'e yükseldi - Son Dakika
Suudi Arabistan'da korona virüs vaka sayısı 238'e yükseldi
6 saat önce
Suudi Arabistan'da 67 yeni korona virüs vakasının ardından toplam vaka sayısının 238'e ulaştığı bildirildi.
Suudi Arabistan'da 67 yeni korona virüs vakasının ardından toplam vaka sayısının 238'e ulaştığı bildirildi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 67 kişide daha korona virüs tespit edildiği, toplam vaka sayısının 238'e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada Riyad'da 19, Şarkiya'da 23, Cidde'de 13, Mekke'de 11 ve Asir'de 1 olmak üzere 67 korona virüs vakası kaydedildiği ifade edildi. Öte yandan Suudi Arabistan'da korona nedeniyle henüz ölüm vakası bulunmuyor. - RİYAD
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Son Dakika Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi