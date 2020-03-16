Suudi Arabistan'da koronavirüs endişesiyle tutukluların tahliye edilmesi istendi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da koronavirüs endişesiyle tutukluların tahliye edilmesi istendi

6 saat önce

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma endişesi nedeniyle hükümete tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan'da koronavirüs endişesiyle tutukluların tahliye edilmesi istendi, System.String[]

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma endişesi nedeniyle hükümete tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 118'e yükselmesinin ardından, tutuklu haklarını savunan "Düşünce Mahkumları" adlı Twitter hesabından, tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması için bir kampanya başlatıldı.

Söz konusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tutukluların aile ziyaretlerini engellemek çözüm değil. Burada tek çözüm, kayıtsız ve şartsız serbest bırakılmaları." ifadelerine yer verildi.

Tutukluların ailelerinden, "virüsün yayılması nedeniyle yakınlarının serbest bırakılmasını talep ettikleri ve aile ziyaretlerinin engellenmesini kesinlikle kabul etmedikleri" yönünde mesajlar aldıkları aktarılan açıklamada, cezaevlerindeki temizlik ve sağlık şartlarının kötü olduğu, virüsün yayılmasının aile ziyaretlerini yasaklayarak engellenemeyeceği vurgulandı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 15 kişi artarak 118'e yükseldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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