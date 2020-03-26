Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e çıktı - Son Dakika
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e çıktı
6 saat önce
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi, vaka sayısı da bini aştı.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi, vaka sayısı da bini aştı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, ülkede koronavirüsten bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 112 artarak 1012'ye yükselirken, 33 kişinin ise tedavi edilerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, dün ülkede koronavirüs kaynaklı ikinci ölümün gerçekleştiğini ve toplam vaka sayısının 900'e ulaştığını bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:06 Kaynak: AA
Son Dakika Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu