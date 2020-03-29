Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle Cidde için karantina kararı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkenin batısındaki Cidde ilinin de giriş-çıkışlara kapatılması kararı alındı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından bir yetkili, "yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan ihtiyati ek tedbirler kapsamında, Cidde'ye giriş-çıkışların geçici süreyle durdurulması kararı alındığını" aktardı.

Bakanlık yetkilisi ayrıca 19.00-06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saatinin de Cidde'de 15.00'e çekildiğini belirtti.

Söz konusu kararların bugün yerel saatle 15.00'te uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında, 25 Mart'ta Riyad, Mekke ve Medine illeri giriş-çıkışlara kapatılmış, sokağa çıkma yasağı saati 15.00'e çekilmişti. Ülkede daha önce de Katif kenti karantina altına alınmıştı.

Suudi Arabistan'da 23 Mart'tan itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Riyad makamları, 19.00-06.00 saatlerini kapsayan yasağa uymayanların çeşitli para ve hapis cezalarına çarptırılabileceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs tespit edilen toplam vaka sayısının 1104'e yükseldiğini açıklamıştı.