Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm camilerde dini dersler ve Kuran ezberleme halkaları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm camilerde dini dersler ve Kuran ezberleme halkaları... - Son Dakika

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm camilerde dini dersler ve Kuran ezberleme halkaları...

26 dakika önce

Suudi Arabistan makamları, koronavirüsten korunma amacıyla tüm camilerde dini ders ve Kuran ezberleme halkalarının askıya alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm camilerde dini dersler ve Kuran ezberleme halkaları..., System.String[]

Suudi Arabistan makamları, koronavirüsten korunma amacıyla tüm camilerde dini ders ve Kuran ezberleme halkalarının askıya alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi televizyon kanalında acil koduyla verilen haberde, tüm camilerdeki dini dersler, vaaz programları ve Kuran ezberleme halkalarının pazartesiden itibaren ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA) ise verdiği habere göre, Mescid Haram ve Mescidi Nebevi İşleri Genel Başkanlığı bu mescitlere bağlı diğer kurum ve mekanlara tüm ziyaret programlarının da iptal edildiğini duyurdu. Ziyareti yasaklanan bu yerler arasında Kabe örtüsünün imal edildiği Kral Abdulaziz Kompleksi, Haremeyn İmareti Fuarı ve Haremi Şerif Kütüphanesi gibi merkezler bulunuyor.

Kısa bir süre önce de Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla yarından (pazartesi) itibaren ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Bugün ülkenin doğusundaki yoğun Şii nüfusuyla bilinen Katif kenti karantinaya alınmıştı. Ülkede var olan 11 koronavirüs vakasının tümünün Katif'te olması da dikkat çekerken, alınan ihtiyati tedbirlerin artırılmış, sağlık merkezleri, eczaneler, akaryakıt istasyonları ve güvenlik güçleri dışındaki devlet ve özel kurumlardaki çalışmalar da askıya alınmıştı.

Suudi Arabistan, Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor
Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:26:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm camilerde dini dersler ve Kuran ezberleme halkaları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]