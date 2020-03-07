Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle tüm spor karşılaşmaları askıya alındı - Son Dakika

Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalık izleyici katılımı olan tüm spor karşılaşmalarını askıya alma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi haber sitesinin (SPA) haberine göre, Spor Bakanlığı cumartesi gününden itibaren kalabalık seyirci kitlesinin bulunduğu spor karşılaşmalarının ikinci bir emre kadar askıya aldığını açıkladı.

Açıklamada, kararın, Kovid-19 salgını izleme komitesi tarafından yapılan korunma önlemleri talimatları uyarınca alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan makamları, son olarak ülkede 5 kişiye Kovid-19 bulaştığını duyurmuştu.