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Suudi Arabistan'da koronavirüsten ilk ölüm
6 saat önce
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlık, ülkedeki vaka sayısının 767'ye ulaştığını açıkladı.Hayatını kaybeden hastanın yaşı, cinsiyeti ve nerede öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:30 Kaynak: DHA
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