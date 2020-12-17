Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı

17.12.2020 13:49
Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı, System.String[]

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası başladı.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası başladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da Kovid-19 aşısının ilk dozunu aldı.

Riyad gazetesinin haberinde Rabia'nın, "Bu, ülkede en büyük aşılama kampanyası. Kovid-19'a karşı aşı güvenlidir ancak zorunlu değil, isteğe bağlı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından aşı olmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği "Sağlığım" isimli bir uygulama paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı dün Kovid-19'a karşı BioNTech ile Pfizer aşısının ilk sevkiyatının geldiğini duyurmuştu. Ayrıca Bakanlık aşıların ücretsiz olacağını, aşılamanın yaşa, kiloya ve kronik hasta gruplarına göre üç aşamada yapılacağını belirtmişti.

Suudi Arabistan, Riyad, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Suudi Arabistan'da Kovid-19 aşı kampanyası başladı - Son Dakika


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