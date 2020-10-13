Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 19 can kaybı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 5 bin 87'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 19 kişi daha yaşamını yitirdi, 474 yeni vaka tespit edildi, 500 kişi de sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 87'ye, vaka sayısı ise 340 bin 89'a çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 326 bin 339 olduğu açıklandı.