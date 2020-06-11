Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 857'ye çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 733 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 857'ye, toplam vaka sayısının da 116 bin 21'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 2 bin 65 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildiren Bakanlık, böylece iyileşen toplam hasta sayısının 80 bin 19 olduğunu kaydetti.