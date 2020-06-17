Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1091'e yükseldi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1091'e çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 bin 919 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1091'e, toplam vaka sayısının ise 141 bin 234'e yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısının da 2 bin 122 artışla 91 bin 662'ye ulaştığını açıkladı.