Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1428'e yükseldi - Son Dakika

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1428'e yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1428'e çıktı.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 1428'e çıktı.

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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 372 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 1428'e, vaka sayısının da 170 bin 639'a yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, 5 bin 85 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 117 bin 882 olduğu bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1428'e yükseldi - Son Dakika

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