Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti

10.10.2020 20:19
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti, System.String[]

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 5 bin 18'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 5 bin 18'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 22 kişi daha yaşamını yitirdi ve 405 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 18'e, vaka sayısı da 338 bin 944'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 324 bin 737 olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti - Son Dakika

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