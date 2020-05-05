Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 200'e yükselirken, Kuveyt ve Bahreyn'de de vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son olarak 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 200'e çıktığı belirtildi.

Ülkede ayrıca 1595 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 30 bin 251'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar 5 bin 431 hastanın da sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 526 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5 bin 804'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 2 bin 32 kişinin hastalığı atlatarak iyileştiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 40 olduğu belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da ülkede 146 kişinin daha enfekte olduğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 679'a yükseldiği belirtilen açıklamada, 1762 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Bakanlıktan en son yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 8 olduğu belirtilmişti.