Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 37 kişi öldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 523'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 429 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 523'e, vaka sayısının ise 253 bin 349'a çıktığı aktarıldı.



Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 203 bin 259 olduğunu bildirdi.