Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1511'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1511'e yükseldi.

YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 927 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1511'e, vaka sayısının 178 bin 504'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşarak taburcu edilen hasta sayısının da 1657 artarak 122 bin 128'e ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika

01:17 YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 22:07 Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
YSK'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
01:16
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
00:54
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
00:14
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
00:13
Hindistan'dan Çin'le gerilimi artıracak adım: Füze savunma sistemi yerleştirildi
00:05
Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti
23:21
Trabzonspor, evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
23:05
Cem Yılmaz'dan kendi filminin duyurusunu yapmayan Netflix'e tepki: Tweet atma mı dediler
22:58
Alişan'ın yaptığı kazanın vahameti gözler önüne seren görüntü! 124 metre fren izi ölçüldü
22:57
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
22:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 01:31:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]