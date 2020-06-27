Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 37 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1511'e, vaka sayısının 178 bin 504'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşarak taburcu edilen hasta sayısının da 1657 artarak 122 bin 128'e ulaştığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 927 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı