Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 40 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1551'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 989 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1551'e, vaka sayısının 182 bin 493'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşarak taburcu edilen hasta sayısının da 2 bin 627 artarak 124 bin 755'e ulaştığı kaydedildi.