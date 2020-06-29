Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 127 bin 118'e ulaştığı bilgisini verdi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 943 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

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