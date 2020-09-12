Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 240 oldu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 643 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 240'a, vaka sayısının ise 325 bin 50'ye yükseldiği ifade edildi.

Tedavisi tamamlanan 903 kişinin taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen hasta sayısının 301 bin 836'ya ulaştığı bildirildi.