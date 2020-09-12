Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 240 oldu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 27 kişinin hayatını kaybettiği, 643 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 240'a, vaka sayısının ise 325 bin 50'ye yükseldiği ifade edildi.
Tedavisi tamamlanan 903 kişinin taburcu edildiği kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen hasta sayısının 301 bin 836'ya ulaştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:29 - Kaynak: AA
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