Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 28 kişi öldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 4 bin 165'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 28 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 775 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 165'e, vaka sayısının ise 323 bin 12'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısının da 720 artışla 298 bin 966'ya ulaştığını açıkladı.