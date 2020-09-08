Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 30 kişi öldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 30 artarak 4 bin 137"ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 781 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 137'ye, vaka sayısının ise 322 bin 237'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısının da 298 bin 246'ya ulaştığını açıkladı.