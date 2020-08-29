Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 27 kişi öldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 27 artarak 3 bin 840'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 27 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 987 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 840'a, vaka sayısının da 313 bin 911'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca 1038 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısının 288 bin 441'e ulaştığını açıkladı.