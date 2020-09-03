Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 26 kişi öldü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 26 artarak 3 bin 982'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve 833 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 982'ye, vaka sayısının da 318 bin 319'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısının ise 293 bin 964'e ulaştığını açıkladı.