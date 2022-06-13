Suudi Arabistan'da Kovid-19 önlemleri bazı istisnalar dışında kaldırıldı

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirlerinin bazı şartlar çerçevesinde sonlandırıldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'ya göre, İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Mekke'deki Mescid-i Haram (Kabe) ve Medine'de yer alan Mescid-i Nebevi'nin yanı sıra Umumi Halk Sağlığı Kurumu tarafından hakkında "koruyucu" protokolü uygulanması kararı verilen mekanlar ile etkinlikler, faaliyetler ve toplu taşıma dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunmuyor.

Ayrıca uçak ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra tesislere, etkinliklere, faaliyetlere girişte; üst düzey koruma uygulamak isteyen kurumlar hariç PCR testi ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu da ortadan kalktı.

Açıklamada, bu kararların, salgınla mücadelede elde edilen kazanımlara, ulusal aşı programında kaydedilen ilerlemeye ve toplumda virüse karşı aşı ve bağışıklık oranlarına dayanılarak alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan, 6 Mart'ta kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu dışındaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı duyurmuştu. Açıklamada, Kabe ve Mescid-i Nebevi başta olmak üzere tüm camilerde maske takma zorunluluğunun devam edeceği kaydedilmişti.