Suudi Arabistan'da Kovid-19 önlemleri bazı istisnalar dışında kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan'da Kovid-19 önlemleri bazı istisnalar dışında kaldırıldı

13.06.2022 18:08
Suudi Arabistan'da Kovid-19 önlemleri bazı istisnalar dışında kaldırıldı

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirlerinin bazı şartlar çerçevesinde sonlandırıldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirlerinin bazı şartlar çerçevesinde sonlandırıldığı duyuruldu.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'ya göre, İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Mekke'deki Mescid-i Haram (Kabe) ve Medine'de yer alan Mescid-i Nebevi'nin yanı sıra Umumi Halk Sağlığı Kurumu tarafından hakkında "koruyucu" protokolü uygulanması kararı verilen mekanlar ile etkinlikler, faaliyetler ve toplu taşıma dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunmuyor.

Ayrıca uçak ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra tesislere, etkinliklere, faaliyetlere girişte; üst düzey koruma uygulamak isteyen kurumlar hariç PCR testi ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu da ortadan kalktı.

Açıklamada, bu kararların, salgınla mücadelede elde edilen kazanımlara, ulusal aşı programında kaydedilen ilerlemeye ve toplumda virüse karşı aşı ve bağışıklık oranlarına dayanılarak alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan, 6 Mart'ta kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu dışındaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı duyurmuştu. Açıklamada, Kabe ve Mescid-i Nebevi başta olmak üzere tüm camilerde maske takma zorunluluğunun devam edeceği kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
Türkiye'den yola çıkan hacı adayları Cidde'den Mekke'ye geçti Türkiye'den yola çıkan hacı adayları Cidde'den Mekke'ye geçti Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mekke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da Kovid-19 önlemleri bazı istisnalar dışında kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:33:14. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da Kovid-19 önlemleri bazı istisnalar dışında kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement