- Suudi Arabistan'da kum fırtınaları devam ediyor - Son Dakika

- Suudi Arabistan'da kum fırtınaları devam ediyor

09.11.2020 22:12

- Suudi Arabistan'da kum fırtınaları devam ediyor Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesinin ardından Hafar Al-Batin şehrini de kum fırtınası vurdu.

- Suudi Arabistan'da kum fırtınaları devam ediyor

RİYAD - Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesinin ardından Hafar Al-Batin şehrini de kum fırtınası vurdu.

Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Hafar Al-Batin şehrini de kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası nedeniyle şehirde görüş mesafesi sıfıra inerken, trafik durdu. Şehir sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyaran polis, sürücülerden araçlarını yavaş sürmelerini, her zaman farları kullanmalarını ve dikkatli davranmalarını istedi. Solunum rahatsızlığı olan kişilere de mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Geçtiğimiz günlerde de El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurmuştu.

- Suudi Arabistan'da kum fırtınaları devam ediyor
- Suudi Arabistan'da kum fırtınaları devam ediyor
- Suudi Arabistan'da kum fırtınaları devam ediyor
- Suudi Arabistan'da kum fırtınaları devam ediyor

Suudi Arabistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Suudi Arabistan'da kum fırtınaları devam ediyor - Son Dakika


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