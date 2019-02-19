Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası
1 saat önce
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı esir alan kum fırtınası hayatı felç etti.
Suudi Arabistan
'ın başkenti Riyad
'ı esir alan kum fırtınası hayatı felç etti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı kum fırtınası vurdu. Şehirde hayatı felç eden yoğun toz bulutu nedeniyle insanlar dışarı çıkamazken görüş mesafesinin azalması trafiği durma noktasına getirdi. Polis
, trafiğe çıkanlara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, solunum problemi olanlara ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı. - RİYAD
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti
Sosyal Medya Hesabından "Her Şeyin Sonu" Yazılı Paylaşım Yapan Muhtar, İntihar Girişiminde Bulundu
Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti