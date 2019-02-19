Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası

Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı esir alan kum fırtınası hayatı felç etti.

Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası, System.String[]
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı esir alan kum fırtınası hayatı felç etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı kum fırtınası vurdu. Şehirde hayatı felç eden yoğun toz bulutu nedeniyle insanlar dışarı çıkamazken görüş mesafesinin azalması trafiği durma noktasına getirdi.

Polis, trafiğe çıkanlara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, solunum problemi olanlara ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Riyad, Suudi Arabistan, 3. Sayfa
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