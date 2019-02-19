Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası

Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası

6 dakika önce

- Suudi Arabistan'da kum fırtınasıRİYAD - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı esir alan kum fırtınası hayatı felç etti.

Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası, System.String[]
- Suudi Arabistan'da kum fırtınası

RİYAD - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı esir alan kum fırtınası hayatı felç etti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı kum fırtınası vurdu. Şehirde hayatı felç eden yoğun toz bulutu nedeniyle insanlar dışarı çıkamazken görüş mesafesinin azalması trafiği durma noktasına getirdi.
Polis, trafiğe çıkanlara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, solunum problemi olanlara ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

Riyad, Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı Terör Örgütü Nusra'nın Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya'da Hastaneye Kaldırıldı

Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi İsviçre Alpleri'nde Bulunan Kayak Merkezinde Çığ Düştü! Çok Sayıda Kişi Kar Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 22:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]