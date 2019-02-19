Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası
1 saat önce
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı esir alan kum fırtınası hayatı felç etti.
Suudi Arabistan
'ın başkenti Riyad
'ı esir alan kum fırtınası hayatı felç etti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı kum fırtınası vurdu. Şehirde hayatı felç eden yoğun toz bulutu nedeniyle insanlar dışarı çıkamazken görüş mesafesinin azalması trafiği durma noktasına getirdi. Polis
, trafiğe çıkanlara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, solunum problemi olanlara ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları uyarısı yaptı.
(Muhammed Rabah/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
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