Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası Hayatı Felç Etti

Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası Hayatı Felç Etti

1 saat önce

- Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı felç ettiRİYAD - Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aştı.

- Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı felç etti

RİYAD - Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aştı. Dammam, El-Khobar, Dharan, Qatif şehirlerinde insanlar sokaklara çıkamadı.
Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aşınca, Dammam, El-Khobar, Dharan, Qatif şehirlerinde insanlar sokaklara çıkamadı. Fırtınayla birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken pek çok araç yolda kaldı. Dammam şehrinde fırtınaya yakalanan bir okul servisi saatlerce caddede mahsur kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Güncel
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