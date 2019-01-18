Suudi Arabistan'da Kum Fırtınası Hayatı Felç Etti
1 saat önce
- Suudi Arabistan'da kum fırtınası hayatı felç ettiRİYAD - Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aştı.
- Suudi Arabistan
'da kum fırtınası hayatı felç etti
RİYAD - Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aştı. Dammam, El-Khobar, Dharan, Qatif şehirlerinde insanlar sokaklara çıkamadı.
Suudi Arabistan'ın doğusunu esir alan kum fırtınası saatte 18 kilometre hızı aşınca, Dammam, El-Khobar, Dharan, Qatif şehirlerinde insanlar sokaklara çıkamadı. Fırtınayla birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken pek çok araç yolda kaldı. Dammam şehrinde fırtınaya yakalanan bir okul servisi saatlerce caddede mahsur kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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