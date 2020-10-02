Suudi Arabistan'da kum fırtınası maçı durdurdu - Son Dakika

Suudi Arabistan'da kum fırtınası maçı durdurdu
Suudi Arabistan'ın Cidde kentini vuran kum fırtınası, Abha ve El Wehda takımları arasında oynanan maçı durdurdu.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentini vuran kum fırtınası, Abha ve El Wehda takımları arasında oynanan maçı durdurdu.
Suudi Arabistan'da kum fırtınası, Cidde kentini vurdu. Kentte hayatı felç eden fırtına, Suudi Arabistan ligi hazırlık için Abha ve El Wehda takımları arasında oynanan maçı da etkiledi. Fırtına, sahada görüş mesafesini bir metreye kadar düşürürken, oyunculara zor anlar yaşattı. Maçın hakemi, fırtınadan dolayı 27. dakikada maçı durdurarak oyuncuları soyunma odasına çağırdı. - CİDDE
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