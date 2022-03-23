Suudi Arabistan'da limonların içerisine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da limonların içerisine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

23.03.2022 16:11
Suudi Arabistan'da limonların içerisine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Suudi Arabistan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, limonların içerisine gizlenmiş 3 milyon 320 bin amfetamin hap ele geçirildi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, limonların içerisine gizlenmiş 3 milyon 320 bin amfetamin hap ele geçirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Narkotikle Mücadele Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed el-Necidi'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Necidi, kamyonda limonların içerisine gizlenmiş 3 milyon 320 bin amfetamin hapın ele geçirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistanlı yetkili, ülkeye gizlice sokulmaya çalışılan uyuşturucuların yanı sıra, kaçakçılık yaptıkları tespit edilen biri Ürdün diğeri Suriye uyruklu iki kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Riyad yönetimi, Nisan 2021'de uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı gerekçesi ile Lübnan'dan meyve ve sebze girişini yasaklamıştı.

Ürdün güvenlik güçlerinin 27 Ocak'ta düzenlediği operasyonda, Suriye'den Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Ürdün'e sızma girişiminde bulunan 27 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğü açıklanmıştı.

Son olarak 18 Mart'ta Cidde Limanı'ndan Suudi Arabistan'a sokulmaya çalışılan 1 milyon 600 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği duyurulmuştu.

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Suudi Arabistan, Uyuşturucu, Suriye, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da limonların içerisine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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