Suudi Arabistan'da Mayın Patladı : 1 Ölü, 3 Yaralı

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde mayın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde mayın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.



Suudi Arabistan Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, Cizan kentinde mayın patladı. Yemen'in sınırına yakın bölgelere Husilerce döşendiği kaydedilen olayda, ülkenin güneyinde yer alan El-Arıda ilinde seyir halindeki sivil bir aracın mayınlardan birine basması sonucunda 10 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı belirtildi.



Olayda hayatını kaybeden ve yaralananların Suudi uyruklu oldukları kaydedildi. - RİYAD

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