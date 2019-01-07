Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Mayın Patladı : 1 Ölü, 3 Yaralı

Suudi Arabistan'da Mayın Patladı : 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde mayın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'da Mayın Patladı : 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde mayın patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, Cizan kentinde mayın patladı. Yemen'in sınırına yakın bölgelere Husilerce döşendiği kaydedilen olayda, ülkenin güneyinde yer alan El-Arıda ilinde seyir halindeki sivil bir aracın mayınlardan birine basması sonucunda 10 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Olayda hayatını kaybeden ve yaralananların Suudi uyruklu oldukları kaydedildi. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Yemen, Suudi Arabistan, 3. Sayfa
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