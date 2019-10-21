Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da nargile servis eden restoranlarda faturaya yüzde 100 vergi
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da nargile servis eden restoranlarda faturaya yüzde 100 vergi

Suudi Arabistan'da nargile servis eden restoranlarda faturaya yüzde 100 vergi

12 dakika önce

Suudi Arabistan'da nargile servisi yapan restoranlarda faturalara yüzde 100 vergi koyma kararı sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı.

Suudi Arabistan'da nargile servis eden restoranlarda faturaya yüzde 100 vergi, System.String[]

Suudi Arabistan'da nargile servisi yapan restoranlarda müşterilere verilen faturalardaki vergi oranı yüzde 100 artırıldı. Kafa karışıklığına da yol açan karar sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı.


Nargile içiminin oldukça popüler olduğu Suudi Arabistan'da halk vergi kararını şiddetle eleştirirken bazı restoranlar nargile servisini durdurdu, bazıları ise müşterilerini kaybetmemek için fiyatları düşürdü.

Euronews.com'da Görüntüle

Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Khabib ve McGregor arasında küfürlü tartışma
Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kırmızı mayolu pozuyla hamile olduğunu duyurdu Lübnan'da yaşanan protestolar sonrası Başbakan Hariri açıklama yaptı: Bütçe açığı bakanların maaşlarıyla kapatılacak Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 22:15:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da nargile servis eden restoranlarda faturaya yüzde 100 vergi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]