Suudi Arabistan'da nargile servis eden restoranlarda faturaya yüzde 100 vergi

Suudi Arabistan'da nargile servisi yapan restoranlarda müşterilere verilen faturalardaki vergi oranı yüzde 100 artırıldı. Kafa karışıklığına da yol açan karar sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı.



Nargile içiminin oldukça popüler olduğu Suudi Arabistan'da halk vergi kararını şiddetle eleştirirken bazı restoranlar nargile servisini durdurdu, bazıları ise müşterilerini kaybetmemek için fiyatları düşürdü.