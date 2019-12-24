Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı

6 saat önce

Suudi Arabistan'da öğrencileri taşıyan okul servisinin başka bir araca çarpmasının ardından çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere 4 öğrenci yaralandı.

Suudi Arabistan'da öğrencileri taşıyan okul servisinin başka bir araca çarpmasının ardından çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere 4 öğrenci yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde öğrencileri taşıyan bir okul servisi, başka bir araca çarptı. Kaza sonucu okul servisinde yangın çıktı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencileri taşıyan bir okul servisinin başka bir araca çarpması sonucu çıkan yangın nedeniyle 1'i ağır 4 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Yaralı öğrencilerin çevredeki hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(İHA)

Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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