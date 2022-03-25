Suudi Arabistan'da petrol deposu Husiler tarafından vuruldu - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da petrol deposu Husiler tarafından vuruldu

25.03.2022 21:59
Suudi Arabistan'da petrol deposu Husiler tarafından vuruldu

İran destekli Husiler'in, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan Suudi Aramco petrol deposunu vurması sonucu yangın çıktı.

İran destekli Husiler'in, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan Suudi Aramco petrol deposunu vurması sonucu yangın çıktı.

İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan Suudi Aramco petrol deposunu vurdu. Yetkililer saldırı sonucu petrol deposunun yakınında bulunan 2 tankın alev aldığını açıkladı. Yetkililer olayda can kaybı bulunmadığını belirtirken, Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea Husilerin, Suudi Aramco'nun tesislerine füzelerle, ülkenin Ras Tanura ve Rabigh şehirlerindeki rafinerilere ise insansız hava araçlarıyla saldırdığını söyledi. Sarea ayrıca saldırının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki tesisleri de hedef aldığını belirtti. - CİDDE

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Suudi Arabistan, Petrol, Yangın, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan'da petrol deposu Husiler tarafından vuruldu - Son Dakika


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