Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı

Suudi Arabistan'da petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı

6 saat önce

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı.

Suudi Arabistan'da petrol devi Aramco'nun halka arzı onaylandı, System.String[]

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı.


Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, halka arz talebinin kabul edildiği; yatırım yapmak isteyenlere yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun da arzın başlayacağı tarihten önce yayımlanacağı ifade edildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:54 
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