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Suudi Arabistan'da petrol tedariki, Aramco saldırısı öncesi seviyelere döndü

42 dakika önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan'da petrol tedariki, Aramco saldırısı öncesi seviyelere döndü, System.String[]

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.

Enerji Bakanı bin Selman, Cidde'de düzenlediği basın toplantısında, Aramco'nun, bu ay içinde tüm tedarik yükümlülüğünü depolardan çekerek karşılayacağını söyledi.

Ülkesinin günlük petrol üretiminin bu ay sonunda 11 milyon varile, kasım sonunda ise 12 milyon varile ulaşacağını kaydeden bin Selman, saldırıların, Aramco'nun günlük üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini 5,7 milyon varil petrol üretimini durdurmasının yanı sıra petrol ile birlikte çıkan yaklaşık 2 milyar metreküp gazın üretimini de engellediğini belirtti.

Bakan bin Selman, ülkesinin bu ayki petrol ihracatında bir değişiklik olmayacağını ve ekonomik gelirin geçen aylara göre sabit kalacağını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumeyyan da saldırılar nedeniyle Aramco'nun borsada halka arzının ertelenmeyeceğini ifade etti.

Rumeyyan, Aramco'nun hisse kayıtlarının ertelenmeyeceğini ve arzın piyasanın durumuna bağlı olarak gelecek 12 ay içinde zamanında gerçekleşeceğini aktardı.

Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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