Suudi Arabistan'da petrol tedariki, saldırı öncesi seviyelere döndü
1 saat önce
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:00
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