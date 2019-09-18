Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da petrol tedariki, saldırı öncesi seviyelere döndü
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Suudi Arabistan'da petrol tedariki, saldırı öncesi seviyelere döndü

1 saat önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan'da petrol tedariki, saldırı öncesi seviyelere döndü, System.String[]

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:00 
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