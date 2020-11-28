Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü - Son Dakika

Suudi Arabistan'da restoranda patlama: 1 ölü
28.11.2020 13:41
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir restoranda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir restoranda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Munsiyah mahallesinde bir restoranda gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatın kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle restoranda ve çevredeki dükkanlarda ağır hasar meydana geldiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
-İHA-
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