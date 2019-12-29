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Suudi Arabistan'da sahnede 3 oyuncuyu bıçaklayan kişi ölüme mahkum edildi
6 saat önce
Suudi Arabistan devlet televizyonu, Kasım ayında başkent Riyad’daki sahne gösterisi sırasında üç kişi bıçaklayan kişinin ölüme mahkum edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan devlet televizyonu, kasım ayında başkent Riyad'daki sahne gösterisi sırasında üç oyuncuyu bıçaklayan kişinin ölüme mahkum edildiğini duyurdu.
El-Ekhbariya televizyonu ayrıca aynı olayda yargılanan bir başka kişinin ise 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:30
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