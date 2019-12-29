Suudi Arabistan'da sahnede 3 oyuncuyu bıçaklayan kişi ölüme mahkum edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da sahnede 3 oyuncuyu bıçaklayan kişi ölüme mahkum edildi - Son Dakika Dünya

Suudi Arabistan'da sahnede 3 oyuncuyu bıçaklayan kişi ölüme mahkum edildi

6 saat önce

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Kasım ayında başkent Riyad’daki sahne gösterisi sırasında üç kişi bıçaklayan kişinin ölüme mahkum edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da sahnede 3 oyuncuyu bıçaklayan kişi ölüme mahkum edildi, System.String[]

Suudi Arabistan devlet televizyonu, kasım ayında başkent Riyad'daki sahne gösterisi sırasında üç oyuncuyu bıçaklayan kişinin ölüme mahkum edildiğini duyurdu.


El-Ekhbariya televizyonu ayrıca aynı olayda yargılanan bir başka kişinin ise 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

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Suudi Arabistan, Riyad, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:30 
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